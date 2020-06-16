39 ilçede lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

41 iş yerine ceza uygulandı

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan ve 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini kontrol etti. İlçede genel olarak kurallara uyulduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 00.00'dan önce açık olan kafelerde "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bu kapsamda Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil, 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 işyerine cezai işlem uygulandı.

102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı.

102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Diğer ilçelerde de jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.

Vakalar artmasına rağmen sahiller boşalmadı

Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen gençler Caddebostan Sahili'ne akın etti.

[Fotoğraf: DHA]

Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı gençler, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenmeye devam ederken, bazı gençler de virüsün geçmesi için dilek balonu uçurdu.

[Fotoğraf: DHA]