İstanbul'da 'yeni normal' denetimi: 3 bin 241 işletme denetlendi
İstanbul Valiliğince "yeni normal"e uyulması konusunda her gün kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından 3 bin 241 işletme denetlendi.
39 ilçede lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin 'yeni normalin' kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.
41 iş yerine ceza uygulandı
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan ve 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini kontrol etti. İlçede genel olarak kurallara uyulduğu görüldü.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 00.00'dan önce açık olan kafelerde "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Bu kapsamda Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil, 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 işyerine cezai işlem uygulandı.
Diğer ilçelerde de jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.
Vakalar artmasına rağmen sahiller boşalmadı
Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen gençler Caddebostan Sahili'ne akın etti.
Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uymadı.
Bazı gençler, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenmeye devam ederken, bazı gençler de virüsün geçmesi için dilek balonu uçurdu.