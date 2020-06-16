FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, gizli sorumlularla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

119'u TSK'da aktif olarak görev yapan şüphelilerden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.