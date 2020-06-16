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56 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gizli sorumlularla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, gizli sorumlularla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
119'u TSK'da aktif olarak görev yapan şüphelilerden 100'ü gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö FETÖ operasyonu gözaltı gözaltı kararıSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 04:23
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