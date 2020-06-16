Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallelerindeki iki apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 24.00'dan itibaren mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların apartmanlardan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanlarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada ayrıca Hüsrevpaşa Mahallesi Yılmaz Apartmanı B Blok'taki karantina uygulanmasının bugün saat 24.00'dan itibaren sonlandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

Hizan'da 6 daire karantinaya alındı

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Dayılar köyünde 6 dairenin geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Bu dairelerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacağı belirtilen açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Şanlıurfa'da 24 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Karaköprü'de 10, Haliliye'de 7, Eyyübiye'de 3, Viranşehir'de 3, Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye, Birecik, Suruç ve Viranşehir'deki bir mahalle ve 9 binada uygulanan karantina ise sona erdi.

Hakkari'de bir köy karantinaya alındı

Hakkari'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldı.

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması yapılacaktır. Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir. Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir. Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr'den tüm hizmetlerimize ulaşabilirler."