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5 ilin emniyet müdürü değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 01:56
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