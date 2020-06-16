Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, binada hasara neden oldu.
Bornova ilçesindeki EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bulunan Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında binanın boş olması sevindirdi
Yangın sırasında boş olduğu belirtilen binada, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılan kadavraların bulunduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yandında ölen ya da yaralanan olmadı.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yangın tıp fakültesi öğrencileri Kadavra Ege ÜniversitesiSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 01:34
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