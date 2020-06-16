Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da yelkenli tekneden 75 sığınmacı çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 75 sığınmacı yakalandı. Sığınmacıları yurt dışına götürmeye çalıştığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, Kardak kayalıkları yakınlarında içerisinde sığınmacıların olduğu yelkenli tekneyi durdurdu.
Limana götürülen tekneden karaya çıkarılan 75 sığınmacının, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Teknede bulunan ve sığınmacıları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen 2 zanlı ise gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla sığınmacı yelkenli tekneSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 04:29
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