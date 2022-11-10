Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 08:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van Gölü'nde 4,2'lik deprem
Saat 07.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de Van Gölü'nde 4,2'lik sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün de Bitlis'in Ahlat ilçesi olduğu öğrenildi.
Yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.24 km] Ahlat (Bitlis)
Tarih:2022-11-10
Saat:07:57:32 TSİ
Enlem:38.761 N
Boylam:42.559 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/cy6FJvWMiB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber
İstanbul'da iki araç dereye uçtu: Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz