Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de Van Gölü'nde 4,2'lik sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün de Bitlis'in Ahlat ilçesi olduğu öğrenildi.

Yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.