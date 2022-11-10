Kaza, Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aşırı süratli olan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobili sıkıştırdı. Daha sonra birbirine giren 2 otomobil köprü korkuluklarını kırarak dereye uçtu.

[Fotoğraf: İHA]

4 kişi otomobillerin tavanına çıkarak yardım bekledi

Aşırı süratli olan ve kazaya sebebiyet veren otomobil olay yerinden kaçarken dereye uçan otomobiller şans eseri lastiklerin üzerine düştü. Su dolu derenin içinde kaybolan otomobillerin içindeki toplam 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Ekipler, kazaya neden olan otomobili bulmak için çalışma başlattı

Su dolu dereye uçan otomobilleri kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Güçlükle çıkarılan otomobiller çekici ile kaza yerinden götürüldü.

Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.