Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yine Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi
Can salını durduran ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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