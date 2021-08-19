Van Gölü üzerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin teknelerle başka illere götürülmesinin engellenmesinde etkin rol alacak.

Son günlerde Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik tedbirler artırılıyor.

Yeni güvenlik önlemleri devrede

Sınır hattında ve kent merkezinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler, Jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucuları, denetimlerini sürdürüyor. İHA, SİHA, helikopter ve drone desteğiyle denetimlerin artırıldığı kentte Van Gölü'nde de yeni güvenlik uygulamaları devreye alındı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol alacak

Sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Van Gölü üzerinden başka illere götürülmelerinin önlenmesi için İçişleri Bakanlığının talimatıyla Van'da Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu.

Denize kıyısı olan yerlerde bölge, grup ve bot komutanlıkları bulunan ve ilk kez denize kıyısı olmayan bir bölgede faaliyete başlayan Komutanlık, gölde hem güvenliği sağlayacak hem de düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol alacak.

Edremit ilçesinde konuşlandırılan Bot Komutanlığı unsurları, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne sahip Van Gölü'nü 7 gün 24 saat gözetim altında tutacak.

Termal ve gece görüş kameraları, radar, sonar cihazları gibi teknolojik tüm imkanlara sahip olan Komutanlık, gölün tamamında güvenliği sağlayacak

2 kontrol botu, 15 kişilik ekiple bölgeyi tanımak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, 1 Eylül'den itibaren resmi olarak göreve başlayacak.