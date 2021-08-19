Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozkurt'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor
[Fotoğraf: AA]
Selin vurduğu Batı Karadeniz’de yaraları sarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ağır hasar gören evler yıkılıyor.
Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı ilçede, yıkılan binaların dışında çok sayıda bina da hasar gördü.
Hasar gören konutlardan Yıldız Apartmanı'nda yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Taşkının yaşandığı Ezine Çayı'na en yakın binalardan biri olan apartmanın yıkımı sürüyor.
Selin vurduğu Batı Karadeniz’de yaraları sarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ağır hasar gören evler yıkılıyor. Yıkılan yapıların yerlerine hızla yenileri yapılacak. pic.twitter.com/aXMXMIWKol— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2021
Etiketler: Doğal Afet Kastamonu Sel
Sıradaki Haber
İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz