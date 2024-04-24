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Türkiye
AA 24.04.2024 17:22

Valilik sıcak havaya karşı uyardı: 3 güne dikkat

Şırnak Valiliği, kent merkezinde 3 gün devam edecek ve mevsim normalleri üstünde seyredecek hava sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilik sıcak havaya karşı uyardı: 3 güne dikkat

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugünden başlayarak hafta sonunu kadar devam edecek ve mevsim normalleri üzerinde 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarının 25-29 derece olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız ve çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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