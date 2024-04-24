Eskişehir'de 1866 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kullandığı aracı durduran jandarma, yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1723 bronz sikke, 113 bronz yüzük, 16 bronz kolye ucu, 5 bronz mühür, bronz kadın heykeli, mermer hayvan heykeli ve 7 bronz obje ele geçirdi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişiler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.