Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.04.2024 15:22

İstanbul'da rüşvet alan 2 vergi memuru tutuklandı

İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiden rüşvet istedikleri belirlenen vergi dairesinde çalışan 2 memur tutuklandı.

İstanbul'da rüşvet alan 2 vergi memuru tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kamusal görevin çıkar sağlamaya yönelik kullanılması" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, gelir vergisi uzmanı ve icra memurunun, vergi borcu olan bir kişiden, hesaplarına bloke koymakla tehdit ederek 20 bin lira rüşvet aldığını tespit etti.

Şüphelilerin, mağdurdan 40 bin lira daha talep ettiğini belirleyen ekipler, Esenyurt'ta müştekilerin seri numaraları daha önceden alınmış paraları şüphelilere verecekleri sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 7 terörist yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Yargıtay Başkanlığı seçimi 24. tura kaldı
15:20
Yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 7 terörist yakalandı
15:09
Antalya'da asayiş denetimlerinde 170 şüpheli tutuklandı
15:13
Yargıtay 2 çocuğa istismarda bulunan sanığa verilen cezayı az buldu
15:06
Siirt'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
15:00
Uluslararası Af Örgütü: İsrail Gazze'de ABD mühimmatıyla savaş suçu işliyor
Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi
Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Uzay merakıyla kendi teleskobunu yaptı
Uzay merakıyla kendi teleskobunu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ