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Türkiye
AA 24.04.2024 17:02

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren yarın İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

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İç Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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