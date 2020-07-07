Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep’in, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldığını belirtmişti.

Kent genelinde hem yerel yönetimler hem de güvenlik güçleri tedbirler alarak denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

Cezalara rağmen kurallara uymayanlar var

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yapıyor. Kentte son 1 haftada sosyal mesafeye uymayan ya da maske kullanmayan 10 bin 965 kişiye toplam 11 milyon 179 bin 647 lira para cezası uygulandı.

Buna rağmen cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uymadan dolaşanların sayısı oldukça yüksek durumda.

Durumdan şikayetçi olan bazı vatandaşlar, çok sayıda kişinin virüsü ciddiye almadığını söyledi.

Düğünlerde polisler denetim yapacak

Valilik geçtiğimiz günlerde ek tedbirler alarak sosyal mesafe kuralına en çok uyulmayan ve vaka artışında önemli etken olan düğünlere sivil ya da resmi polis görevlendirerek denetleme kararı almıştı.