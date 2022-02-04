Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi.

Polis, heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.