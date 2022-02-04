Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 04:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, anıtta zarar meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Uzunköprü Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı'nı ateşe verip kaçtı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken heykelde hasar meydana geldi.
Polis, heykele saldırı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Edirne
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