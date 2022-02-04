Ahmet Demiray'ı taşıyan ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Demiray, daha sonra ambulansla tedavisinin yapılacağı özel hastaneye götürüldü.

Demiray’ın kızı Reyhan Demiray, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli tedavi alamaması üzerine Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini söyledi.

"Başlarından savmaya çalıştılar"

Reyhan Demiray, "Ocak ayının 23'ünde babam evde bayağı rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini çağırdım. Tetkikleri yapıldıktan sonra 'İsterseniz hastaneye götürmeyelim, kendi aile hekiminize götürün' diyerek başlarından savmaya çalıştılar. Ben direttikten sonra babamı hastaneye yatırabildim. Burada hastane seçme şansınız yok, neresi boşsa oraya yatırıyorlar" dedi.

"'Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' dediler"

Almanya'daki hastanede babasının iyi bakım alamadığını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Demiray, şunları kaydetti:

"Babamın yanına özel izinle negatif test alarak birçok kez girdim. Hangi konuşmadan sonra böyle bir karar aldım söyleyeyim. Babamın doktoru beni aradığında, 'Babanız kanser, bunun tedavisi yok, ameliyat da yok. Siz babanızı Türkiye’ye götürmek istiyormuşsunuz. Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' diye sordular bana. Bu konuşmadan sonra Başkonsolosluğa dilekçe verdim."

Demiray, babasının Türkiye'ye naklini sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.