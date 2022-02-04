Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 02:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen S.D., ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. isimli kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada çökme meydana geldi.
Oluşan çukura düşen S.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma ile S.D.'yi düştüğü çukurdan çıkardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Elazığ
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