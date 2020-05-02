Berber, kuaför ve güzellik merkezleri. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu iş yerlerinin faaliyetlerine 21 Mart'ta ara verildi. Dükkanları kapandı ama bazı berber ve kuaförler müşterilerinin evine gidiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, "Berberler ve kuaförler evde bir işlem yaptığı zaman yanlarında UV kabini olmayacağına göre kullandıkları bu ekipmanları ultraviyole kabinle diğer bir kişide kullanmadan önce bir işlemden geçiremeyecekler dolayısıyla bu şartlar bulaş zinciri oluşturma ve enfeksiyonun yayılması anlamında yüksek riskli işlemdir." dedi.

Türkiye'de 80 binden fazla kayıtlı berber ve kuaför dükkanı var. Sektörde çalışan sayısı ise 300 bini buluyor. Bunların küçük bir kısmının dahi evlere tıraşa veya bakıma gitmesi salgının yayılma riskini artırıyor.

Şener, "İtalya örneği var bunun yakın zamanda yaşanmış Lombardiya bölgesinde bir muhitte bu makale haline de getirildi. Özellikle filyasyon yapıldığı zaman hızlı yayılım sürecinin özellikle berber ve kuaförlerin evde işlem yapmasından kaynaklandığı gösterildi." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, herkesi eve berber ya da kuaför çağrılmaması konusunda uyarıyor.

Şener, "Normalleşme süreci içerisinde en önce açılması düşünülen iş kollarından birisi berberler ve kuaförler bence. Bu normalleşme sürecini sekteye uğratmamak adına süreyi geciktirmeme adına bu süreçten mümkün olduğunca uzak durmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kuralı ihlal eden berberlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor. Yakın zamanda eve tıraşa gidenlerin en az iki hafta başkalarıyla temas etmemesi öneriliyor.