İlk olarak Güneşevler Mahallesi'nde başlayan dağıtım, sırasıyla ilçedeki bütün mahallelerde gerçekleştirilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ramazan Bayramı'na kadar ilçenin tamamına bu paketlerden ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler"

COVID-19'la mücadelede temizlik çok daha fazla önem kazandığı için ilçe halkına bu konuda destek olmak istediklerini aktaran Balcı, içerisinde çöp poşeti, el sabunu, 2 adet maske ve bulmaca kitapçığı bulunan hijyen paketleri hazırladıklarını ifade etti.

Balcı, şunları söyledi:

"Bayrama kadar herkesin ihtiyacı temizlik malzemeleri tüm evlere ulaşacak. Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, vatandaşlarımızın bayrama rahat hazırlanabilmeleri için koyduğumuz temizlik malzemelerinin yanına, bir de bulmaca kitapçığı ekledik. Vatandaşlarımız evlerinde keyifli vakit geçirsin, bu şene şartlarımız önceki yıllara göre farklı olsa da, bayram sevincimiz eksik olmasın istedik."