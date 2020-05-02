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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli yağışla birlikte ülke genelinde havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:26
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