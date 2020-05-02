Kağıthane'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın sonrası bina sakinleri binayı hemen boşalttı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sakarya Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura hazırlandığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Bir anda binanın çatısını alevler sararken, vatandaşlar binayı boşalltı.

Kısa sürede alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.