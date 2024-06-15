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Türkiye
AA 15.06.2024 10:11

Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişler

Adana'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta arı kovanlarına gizlenmiş 53 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente hafif ticari araçla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, şehre giriş yaptığını tespit ettikleri aracı takibe alıp merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde durdurdu.

Aracın sürücüsü Erdem B, bagajdaki arı kovanlarında bal peteklerinin bulunduğunu, yolcu konumundaki kuzeni Tuncay B. ise kovanlarda kraliçe arıların olduğunu iddia etti.

Gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yaptığı incelemede, arı kovanlarına gizlenmiş 62 pakette 53 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine zanlılar Erdem B. ve Tuncay B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde, para karşılığında uyuşturucuyu taşıdıklarını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kuzen, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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