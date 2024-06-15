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Türkiye
TRT Haber-AA 15.06.2024 09:12

Denizli'de dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli'de dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda noktada orman yangını çıktı.

Yangının ihbarı üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede etkisini artırarak Kelleci, Mollaahmet ve Yeniköy mahallelerine de sıçradı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Gece saatlerinde sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarda yangına müdahale edebilmek için orman görevlileri ile birlikte yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

89 arazöz, 15 iş makinesi ve 347 personel yangın bölgesinde görev aldı. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

"Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli."

 

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