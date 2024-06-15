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Türkiye
TRT Haber 15.06.2024 09:06

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Hava sıcaklığının iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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