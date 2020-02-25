Adana'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik başlatılan soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheliler ve bu kişilere ait 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koç başıyla kırıldı. Daha sonra evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

92 adreste arama

İstanbul'un 8 ilçesinde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon vardı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de katıldı.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı. Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.