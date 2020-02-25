Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan iki katlı evin ikinci katında elektrik arızasından dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, binadan kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü. İtfaiye eri yara almazken olay yerinin çevre güvenliği sağlandı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: izmir yangın izmir konak iki katlı evSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:19
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