Ankara'da zemini çöken 4 katlı bina boşaltıldı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın bodrum katının zemininde oluşan çökme nedeniyle 4 katlı bina tahliye edildi.
Buharlı Sokak'ta bulunan 4 katlı Gül Apartmanı'ndaki 1 numaralı dairenin zemininde gece yarısı göçük meydana geldi.
Dairenin salon kısmında meydana gelen göçük sonrası duvarda da 1 metre boyunda çatlak oluştu.
Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Bina mühürlendi
Binada inceleme yapan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 18 dairenin bulunduğu apartmanda oturanlar zilleri çalınarak uyandırıldı.
Büyük bir şaşkınlık yaşayan bina sakinleri çocukları ile birlikte bina önüne çıkarak beklemeye başladı.
Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, gidecek yeri olmayanlar da Keçiören Belediyesinin misafirhanesine davet edildi.
Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekipler, binada inceleme yapıyor.
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