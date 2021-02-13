Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Devriye atan polis ekipleri yan sokaktan ilerleyen otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı. Otomobil sürücüsü "dur" ihtarına rağmen süratle kaçmaya başladı.

Otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakan şüphelinin aracı, park halinde bulundu.

Uyuyor numarası yaparak kurtulmaya çalıştı

Otomobil içerisinde bir süre uyuyor numarası yapan şüpheli, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Tüm uyarılara rağmen tepki vermeyen şüpheli, alkol metreyi üflememek içinde yoğun uğraş verdi. Polis ekiplerinin pes etmeyeceğini anladığı sırada ise uykusundan uyandı.

Şüphelinin 1,68 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İlk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra inşaat demirlerini de çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin lira ceza yiyen "uyurgezer" hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.