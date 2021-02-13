Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.
Ahir Dağı Kanlı mevkiinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.
Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, önemsiz birşey sandığı top mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
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