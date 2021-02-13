Yozgat'ta hamile kadını taşıyan bir ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı, hamile kadın ise kaza yapan ambulansta doğum yaptı. Anne ve bebeğin durumu iyi.

Yerköy Devlet Hastanesi'nden Suriye asıllı kadını doğum için Yozgat Şehir Hastanesine sevk eden M.P.yönetimindeki ambulans Yozgat Adliye kaşağında F. S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Ambulansta doğum yaptı

Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulanstaki kadın Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu.

Ambulanstaki görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 acil sağlık ekiplerini beklerken, anneyi kaza yapan ambulans içinde doğum yaptırdı.

Yaralılar hastanede, anne ve bebeğin durumu iyi

Bir erkek bebek dünyaya gelirken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, anne ve bebeği şehir hastanesine, otomobildeki 3 yaralı ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.