Sapanca Gölü’ne açılan 5 kişi, gölde mahsur kaldıklarını AFAD birimlerine haber verdi.

Harekete geçen ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda 5 personel, 1 araç ve 1 bot ile bölgeye gitti.

Ekipler yaptıkları geniş çaplı arama ve tarama neticesinde mahsur kalan vatandaşları Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait su deposunun açıklarında ulaşarak kurtardı.