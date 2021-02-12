Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 23:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 5 kişi, Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sapanca Gölü’ne açılan 5 kişi, gölde mahsur kaldıklarını AFAD birimlerine haber verdi.
Harekete geçen ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda 5 personel, 1 araç ve 1 bot ile bölgeye gitti.
Ekipler yaptıkları geniş çaplı arama ve tarama neticesinde mahsur kalan vatandaşları Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait su deposunun açıklarında ulaşarak kurtardı.
Etiketler: AFAD
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