Efeler Kaymakamlığı, Aşağıkayacık Mahallesi'nde son zamanlarda vakaların ve temaslı sayısının arttığını açıkladı.

12 Şubat'tan itibaren Aşağıkayacık Mahallesi, Kavakalanı ile Zeytinönü mevkisi arasında kalan yerleşim bölgesine giriş çıkışlar ikinci bir karara kadar yasaklanarak bölge karantinaya alındı.