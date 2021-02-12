Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki içinde bir mahallenin de bulunduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
Efeler Kaymakamlığı, Aşağıkayacık Mahallesi'nde son zamanlarda vakaların ve temaslı sayısının arttığını açıkladı.
12 Şubat'tan itibaren Aşağıkayacık Mahallesi, Kavakalanı ile Zeytinönü mevkisi arasında kalan yerleşim bölgesine giriş çıkışlar ikinci bir karara kadar yasaklanarak bölge karantinaya alındı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Karantina
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