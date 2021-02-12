Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esenyurt'ta kavgayı ayıran polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran polislere ateş açıldı, bir polis yaralandı.
Akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'nde yaşanan olayda, iki grup arasında anlaşmazlık çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerine bir kişi silahla ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralandı.
Kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
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