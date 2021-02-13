Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Türkoğlu ilçesinde, Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet ve Neziha Demirdöğen çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kilitli kapının kırılmasının ardından girdikleri evde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Demirdöğen çiftinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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