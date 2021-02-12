İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mario Draghi, 67. hükümette yer alacak bakanları açıkladı.

Koalisyon hükümetinin ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde bugün 67. hükümetin resmen kurulmasıyla sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurma görevi verilen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, siyasi partiler, sendikalar ve iş dünyasıyla yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye giderek geniş katılımlı bakanlar kurulu listesini sundu.

23 kişilik kabine belli oldu

Mattarella'nın kabinede yer alacak isimleri onaylamasının ardından Draghi, 23 kişilik kabine listesini açıkladı.

Buna göre Draghi'nin kabinesinde parlamentoda kendisine destek vereceğini açıklayan 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) 4, Demokratik Parti’den (PD) 3, Lig Partisi'nden (Lega) 3, Forza Italia'dan (FI) 3, Italia Viva'dan (Iv) 1, Özgürler ve Eşitler'den (LeU) 1 bakan olmak üzere toplam 15 siyasi bakan ile 8 teknokrat bakan görev yapacak. Kabinede 8 kadın bakan yer alacak.

[Fotoğraf: AFP | Sağlık Bakanı Roberto Speranza]

5 bakan yerini korudu

2. Conte Hükümeti'nde dışişleri bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Draghi Hükümeti'nde de yerlerini korudu.

Draghi, Ekonomi Bakanlığına basında kendisine "sadık" olarak nitelenen İtalya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Daniele Franco'yu, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına ise aşırı sağcı Lig Partisi’nin "2 numarası" Giancarlo Giorgetti'yi getirdi.

[Fotoğraf: AFP | Ekonomik Kalkınma Bakanı Daniele Franco]

Mario Draghi, Tarım Bakanlığına M5S’in önemli isimlerinden Stefano Patuanelli'yi, Çalışma Bakanlığına PD’nin ağır toplarından Andrea Orlando'yu, Kamu Yönetimi Bakanlığına da FI Partisi'nin önemli isimlerinden Renato Brunetta'yı atadı.

Draghi, kabinesinde bazı yeni teknokrat isimlere yer verirken Adalet Bakanlığına eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Marta Cartabia'yı, Eğitim Bakanlığına Patrizio Bianchi'yi, Ulaştırma Bakanlığına Enrico Giovannini'yi, yeni oluşturulan Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Bakanlığına da Vittorio Colao'yu getirdi.

Yemin ederek göreve başlayacaklar

Başbakan Draghi ve kabinesindeki bakanlar, yarın cumhurbaşkanlığında yemin ederek görevlerine başlayacak. Draghi Hükümeti, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.