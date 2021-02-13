Eşme Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Celal Güngör başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilçedeki eğitimle ilgili önemli kararlar alındı.

Buna göre, 15 Şubat itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda belirlenen dersler haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde işlenecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Tüm bağımsız resmi ana okulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Karaahmetli ve Armutlu köylerindeki koronavirüs vakalarının 9 Şubat tarihinden itibaren ciddi artış göstermesi nedeniyle 19 Şubat Cuma gününe kadar bu köylerde yüz yüze eğitime başlanmayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.