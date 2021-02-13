Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
3 ilde terör operasyonu: 56 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı. Adana merkezli soruşturmada ise 30 PKK şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı
Adana’da da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz