Haber Giriş: Kaynak: DHA
Üşüyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıttı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da soğuktan etkilenen kumru, bir iş yerinin penceresine tünedi. Kumrunun soğuktan titrediğini gören iş yeri sahibi, üşüyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki ofisinin penceresini açan Sabahattin Yılmaz, pencerenin saçağına bir kumrunun tünediğini gördü.
Kumrunun sağanak nedeniyle ıslandığını ve üşüdüğünü fark eden Yılmaz, ofisteki saç kurutma makinesiyle kumruyu ısıtmaya çalıştı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca kumruyu ısıtan Yılmaz, bir vatadaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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