Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define arayan 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Eskialibudak köyü Karabudak mevkiinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, başka ilden geldikleri belirlenen biri kadın 6 şüpheli kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
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