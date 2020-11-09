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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
2 PKK/YPG’li terörist komandoların müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aPSg7F7dEC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2020
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 11:54
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