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Türkiye
AA 12.01.2025 17:34

Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize aktı

Üsküdar'da, kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü.

Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize aktı

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.

Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

"Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.

Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.

Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize aktı

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

Bakanlık harekete geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya ilişkin ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.

 

Yapılan açıklamada, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." denildi.

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