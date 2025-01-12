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Türkiye
AA 12.01.2025 16:48

Çanakkale ve Balıkesir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale ve Balıkesir'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe'den yarın saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Narlı-Marmara hattındaki bazı feribot seferlerinin pazartesi günü iptal edildiği açıklandı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 13 Ocak 2025 pazartesi Narlı-Marmara hattında Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara'dan ise saat 11.30 ve 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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