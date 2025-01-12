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Türkiye
DHA 12.01.2025 13:11

Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi: Dere ve göletler dondu

Bayburt'ta dün gece termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu, çeşmeler ve dereler dondu.

Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi: Dere ve göletler dondu
[Fotograf: DHA]

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, dün gece bazı bölgelerde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

Kentin merkez ilçesine bağlı Kabaçayır köyünde çeşmeler ve dereler dondu, göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi: Dere ve göletler dondu

Ahırlarının su şebekeleri donan köy sakinleri, hayvanlarını sulayabilmek için buzla kaplı göletlere yöneldi.

Köyde yaşayanlar, kürek ve kazmalarla kırdıkları buz tabakasının altından çıkan suyu kovalarla hayvanlarına taşıdı.

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