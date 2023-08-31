Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde süratle ilerleyen dolmuş, o sırada caddeye girmek üzere olan taksi ile çarpıştı. Yol kenarına savrulan takside bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın yolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anında bölgedeki trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenilirken, dolmuştaki 6 kişi kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.