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Türkiye
İHA 31.08.2023 03:03

Denetimde alkollü yakalandı, "Alkolden ceza yazmayın" dedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü polis ekiplerine, "Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın" şeklinde istekte bulundu.

Denetimde alkollü yakalandı, "Alkolden ceza yazmayın" dedi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti.

Polis ekipleri, kısa süren takip sonucu aracı durdurdu. Araç sürücüsü Süleyman İ.'ye alkol testi uygulandı. 3.05 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

Denetimde alkollü yakalandı, "Alkolden ceza yazmayın" dedi

"Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm"

Alkollü sürücü Süleyman İ., "Arabadaki herkes alkollü. Dere kenarına gittik. Ben normalde Bursa’da oturuyorum. Ben alkollüyüm. Bana ceza yazın ama aracımı bağlamayın. Normalde alkol almıyorum. Bana alkolden yazmayın başka şeyden kat kat yazın. Ben bu ehliyeti size 6 ay verdim ama ben bu arabaya binmek zorundayım. Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın. Bayağı içtim ama gel yanıma otur, ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm" dedi.

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