Kütahya Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı

Evliya Çelebi Mahallesi'nde inşa edilen Millet Bahçesi'nde, çini satış binası, otopark, mescit, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yolları, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları ve basketbol sahası gibi bölümler yer alıyor.

İşletme hakkı Kütahya Belediyesine devredilen Millet Bahçesi'nin açılışında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Işın, Millet Bahçesi'nin Kütahya'ya kazandırılmasını oldukça kıymetli bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılından itibaren vatandaşlarımızın nefes alabilmesi, ortak alanların fazlalaştırılması ve ülkemize yeşil alanların kazandırılması, park ve bahçelerin arttırılması için bir proje başlattı. Bu projenin adı Millet Bahçesi'ydi.

Bugün hakikaten belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız yerel idarelerimiz, mahalli idarelerimiz vatandaşlarımızın nefes alabilmesi ve ortak mekanları kullanabilmesi için yeşil alanlar, çocuklar için park ve bahçeler ve bu büyüklükte millet bahçeleri inşa etmeye başladılar. Bu büyük ve güzel Millet Bahçesi Kütahya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Belediye Başkanı Alim Işık da Millet Bahçesi'nin Kütahya’ya kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Millet Bahçesi'nin devletin imkanlarıyla yapıldığının altını çizen Işık, "Siz değerli hemşehrilerimle bu büyük eserin açılışını yapmanın onurunu, haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük eser diyorum, çünkü sadece 105 bin metrekarelik arsa değerinin bugünkü rakamlarla 1 milyar Türk lirasından fazla olduğu bir eserden bahsediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çünkü bu iş devletimizin gücüyle oldu. Devletimizin hediyesidir. Belediyemizin kasasından bir lira çıkmadan bu büyük eser Kütahya'mıza kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilerek Millet Bahçesi'nin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Program kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, konser verdi.