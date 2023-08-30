Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü

Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.