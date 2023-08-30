Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2023 23:55

Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü

Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahvehanede silahlı çatışma: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

ETİKETLER
Cinayet İstanbul
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:45
Memurun zam oranları bugün belli olacak
00:42
Bakan Fidan Rusya'ya gidecek
00:35
Ay'a başarılı iniş yapan Hindistan, şimdi de Güneş'e araç yolluyor
00:44
Taşınmaz ve ikinci el araç satışına düzenleme
00:19
Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
23:12
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı paylaşımı
İstanbul'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
İstanbul'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
FOTO FOKUS
Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ