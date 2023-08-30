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Türkiye
AA 30.08.2023 18:20

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ağrı'da, 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 suç kaydı bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında Ankara ve Bursa İcra İlamat Masalarınca "Çek İle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçlarından toplamda 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 228 bin 400 Tür lirası para cezası bulunan U.Ş'nin Ağrı'da olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanan ve 5 asayiş suç kaydı bulunduğu belirlenen U.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

U.Ş, daha sonra cezaevine gönderildi.

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